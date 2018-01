Usa, il Senato rinvia il voto sul provvedimento contro lo shutdown

Il Senato americano si è riunito senza votare il provvedimento chiave già approvato alla Camera per evitare lo shutdown alla mezzanotte locale (le 6 di sabato in Italia). La Camera alta ha deciso di radunarsi nella in tarda mattinata, praticamente circa 12 ore prima della possibile chiusura delle attività amministrative. Un evento già successo nel 2013 ma che non è mai capitato con un partito che controlla entrambi i rami del parlamento.