Usa, il pappagallo assiste all'omicidio del padrone e ora il giudice potrebbe chiamarlo a testimoniare

Martin Duram era stato colpito cinque volte dal suo assassino mentre si trovava nella sua casa, in Michigan, sotto gli occhi del suo fedele Bud, il pappagallo che adesso potrebbe essere sentito in tribunale in qualità di testimone. Il volatile infatti, continua a ripetere "Don’t fucking shoot" (cioè "Non sparare, cavolo") riproducendo la voce del suo padrone, una frase che la ex moglie della vittima giudica chiave per risolvere il caso.