Usa, Elon Musk raccoglie 113 milioni di dollari per Hyperloop

Boring Co, la società che fa capo al patron di Tesla Elon Musk, ha raccolto 113 milioni dollari per realizzare i tunnel e la tecnologia necessari alla costruzione di Hyperloop, futuristico sistema di trasporto ad altissima velocità che scorre all'interno di tubi a bassa pressione. Il round di finanziamento ha coinvolto 31 investitori anonimi, ma secondo la startup il 90% dei finanziamenti arriva da Musk e il resto da ex dipendenti dell'azienda.