Usa, dal 2007 spesi 350 miliardi di dollari per cambiamenti climatici e incendi

Dei 350 miliardi di dollari spesi, 205 sono serviti per coprire i costi del soccorso ai disastri domestici, 90 miliardi per le assicurazioni in caso di raccolti distrutti dalle alluvioni, 34 per la gestione degli incendi e 28 miliardi di dollari per la manutenzione e il ripristino delle aree federali.



"I costi sono destinati ad aumentare perché quelli che ora consideriamo eventi rari, diventeranno più frequenti e distruttivi a causa dei cambiamenti climatici". Secondo le stime del Gao, fino al 2050 i cambiamenti climatici potranno incidere sui costi federali dai 12 ai 35 miliardi di dollari l'anno, mentre alla fine del secolo potranno lievitare da un minimo di 34 miliardi di dollari l'anno fino ai cento miliardi.



Il Government Accountabiliy Office spiega anche che: "Le entità appropriate all'interno dell'Ufficio esecutivo del presidente, compreso il Consiglio sulla qualità ambientale, l'Ufficio di gestione e bilancio, e l'Ufficio della politica di scienza e tecnologia, utilizzano le informazioni sui potenziali effetti economici dei cambiamenti climatici per aiutare a individuare i rischi climatici significativi che il governo federale deve affrontare e predisporre le risposte adeguate. Tali risposte potrebbero includere la creazione di una strategia per identificare, gerarchizzare e guidare gli investimenti federali per migliorare la resilienza contro futuri disastri".