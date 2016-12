Usa, da 007 forti sospetti su Russia per il caso delle mail rubate

Le agenzie di intelligence Usa hanno riferito alla Casa Bianca di avere una "alta convinzione" che dietro al furto di email e documenti dai pc del comitato nazionale democratico ci sia la Russia. Secondo il "New York Times" gli 007 americani hanno però precisato di non essere certi se l'hackeraggio era una attività di cyber spionaggio di routine o parte di uno sforzo per manipolare le presidenziali americane.