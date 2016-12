Usa, Corte Suprema boccia la legge del Texas che limita l'aborto

La Corte Suprema americana ha bocciato la legge del Texas sull'aborto, una delle più severe degli Stati Uniti per le sue restrizioni. La normativa è stata giudicata illegittima da cinque giudici costituzionali su otto perché "non necessaria a livello medico" e perché "limita in maniera incostituzionale il diritto delle donne di abortire".