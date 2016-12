Usa, chiama il 911 per il gatto: "Da ore non mi fa rientrare a casa"

"Cosa vuole? Che le mandi la polizia per un gatto?". Non sembra credere a quello che sente l'operatrice del numero di emergenza 911 di Stamford, nel Connecticut, quando all'una e trenta di notte prende la chiamata di un uomo, che, concitato, le spiega di avere un problema in casa. Nessun rapitatore o incendio: il problema è la sua gatta, di un anno e mezzo, 7 chili di peso, che ha partorito da poche ore e impedisce a lui e a sua moglie di far rientro a casa. "E' diventata troppo aggressiva, morde, graffia", racconta l'uomo, "Siamo fuori da ore e non possiamo rientrare".