23:26 - Due bambini sono morti in seguito all'incendio divampato nel loro appartamento. E' successo nella cittadina di Lawrence, nel Massachusetts. Le fiamme sono scoppiate in un edificio con sei appartamenti: i genitori dei due bimbi, di 4 e 10 anni, hanno allertato i vigili del fuoco perché dei piccoli non c'era traccia. I due corpi sono stati poi trovati in camera da letto. S'indaga sulle cause della tragedia.