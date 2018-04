Usa, avvocato si dà fuoco e muore per protesta contro l'inquinamento

Un celebre avvocato americano e attivista per i diritti gay, David Buckel, è morto dopo essersi dato fuoco in un parco di New York. "Brucio nella stessa benzina che sta uccidendo il nostro pianeta", aveva scritto prima dell'estremo gesto, compiuto per protestare contro i danni ambientali provocati dalle attività umane. In una email inviata ai media americani, Buckel aveva denunciato "l'inquinamento selvaggio del nostro pianeta, ormai inabitabile".