Usa, Airbnb fa causa a New York: "Legge sui dati viola i diritti"

Airbnb fa causa a New York, puntando il dito contro la nuova legge che obbliga a condividere con le autorità i nomi e gli indirizzi di chi affitta casa in città. Airbnb ritiene che ciò violi i diritti costituzionali dei suoi clienti. Ma New York non molla la presa, "Ci difenderemo", dicono le autorità difendendo la legge passata all'unanimità con l'obiettivo di "garantire la sicurezza dei visitatori e assicurare quella dei residenti".