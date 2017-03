Nuovo bando di Trump: niente pc e iPad sugli aerei da 8 Paesi 1 di 1 Ansa-Centimetri Ansa-Centimetri Nuovo bando di Trump: niente pc e iPad sugli aerei da 8 Paesi leggi dopo slideshow ingrandisci

Anche la Cnn parla di una minaccia legata al terrorismo, che arriverebbe però dagli uomini di Al-Qaeda, che avrebbero perfezionato tecniche per nascondere esplosivo nelle batterie dei dispositivi elettronici. Secondo le informazioni di intelligence riportate dal canale all-news, "i gruppi terroristici continuano ad avere nel mirino l'aviazione commerciale" e il bando non è una "mossa politica".



Le compagnie aeree, tra cui Turkish Airlines, Emirates ed Etihad, avranno tempo fino al 25 marzo per adeguarsi e non correre il rischio di perdere la licenza per atterrare sul suolo americano. Anche l'Italia starebbe valutando di applicare le nuove norme. Ne discuterà oggi il Cisa, il Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei: l'obiettivo è capire se anche per il nostro Paese esistono le condizioni di pericolo tali da motivare il bando.



I precedenti - L'allarme, in realtà, non è nuovo. Già nel 2015, in Africa, il capo della polizia nigeriana annunciò che Boko Haram aveva costruito ordigni nascosti in tablet e cellulari. Il Dipartimento per la sicurezza interna Usa ha citato un incidente aereo in Somalia nel febbraio 2016 nel quale gli Shebaab sostennero di essere riusciti a mettere una bomba su un volo in partenza da Mogadiscio per Gibuti. L'ordigno esplose subito dopo il decollo, aprendo un buco nella carlinga e uccidendo il presunto attentato, ma l'aereo riuscì a tornare a terra senza incidenti. C'è poi lo schianto dell'Egyptair MS-804 partito da Parigi il 19 maggio. Sui corpi delle vittime sono state trovate tracce di esplosivo, ma ancora oggi la causa della sciagura non è chiara e l'ipotesi di una tablet-bomb resta tra quelle più accreditate.