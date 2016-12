Usa: 51 tartarughe sotto la tuta, canadese fermato al confine

18:39 - Si è fissato 51 tartarughe vive alle gambe e all’inguine col nastro adesivo, nascondendole sotto ai pantaloni della tuta, e ha cercato di contrabbandare i rettili in Canada, passando il confine vicino a Detroit. Ora l’uomo, Kai Xu, e il suo socio Lihua Lin, canadesi, sono accusati di contrabbando illegale di specie a rischio. Le tartarughe sono state prese in custodia dagli agenti del Us Fish and Wildlife Service.

Gli agenti del Us Fish and Wildlife Service hanno notato Kai Xu scomparire dietro un semirimorchio in un parcheggio di Detroit e ricomparire dopo dieci minuti con degli strani rigonfiamenti sotto i pantaloni.



Xu è stato fermato più tardi dalla polizia di frontiera canadese, dopo aver guidato da Detroit a Windsor, attraversando l’Ontario. Gli agenti hanno detto che un impiegato della Detroit UPS, una ditta di spedizioni, gli ha segnalato una scatola con l’etichetta “pesce vivo, tenere fresco”.



L’avvocato di Xu, Timothy Debolski di Garden City, Michigan, ha detto che è troppo presto per commentare il caso.



Nell’atto di iscrizione del registro degli indagati di Lihua Lin, l’altro uomo arrestato, gli agenti hanno riportato che hanno pedinato Xu mentre accompagnava Lin all’aeroporto metropolitano di Detroit. Lin era diretto a Shangai ed aveva con sé due borse, in cui gli agenti del Us Fish and Wildlife Service hanno trovato più di 200 tartarughe vive.



Secondo il pubblico ministero del Michigan, fra le tante specie che i due canadesi hanno cercato di contrabbandare ci sarebbero anche alcune specie protette.



Ed Grace, un ufficiale del Us Fish and Wildlife Service, ha dichiarato che queste tartarughe possono valere ognuna 1.300-1.500 dollari.



Nell’ultimo anno si è registrato un grande incremento nel contrabbando di tartarughe, che gli agenti attribuiscono alla crescente richiesta del mercato dei collezionisti e della ristorazione asiatica. “È un fenomeno – ha aggiunto Grace – che non riguarda solo le tartarughe, ma anche il ginseng e qualunque forma di vita selvatica che può interessare il mercato del cibo e del collezionismo”.