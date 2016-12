Usa 2016, Trump al Wsj: non autofinanzierò campagna elettorale

Donald Trump non si autofinanzierà la campagna elettorale. Lo afferma lo stesso tycoon in un'intervista al Wall Street Journal. "Metterò dei soldi ma non la finanzierò completamente come ho fatto per le primarie" ha infatti messo in chiaro Trump che per la sola corsa per la nomination repubblicana ha speso fino ad oggi 36 milioni di dollari. Secondo alcune stime, la campagna per le presidenziali costerà 1 miliardo di dollari.