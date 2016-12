Usa 2016,sondaggio: testa a testa tra Hillary Clinton e Donald Trump

E' testa a testa tra Hillary Clinton e Donald Trump nella corsa per la Casa Bianca. Nell'ultimo sondaggio nazionale di New York Times-Cbs News, la candidata democratica vanta il 46% delle dichiarate preferenze, solo il 2% in più rispetto al rivale repubblicano. In una gara a quattro, l'ex first lady e il tycoon registrano entrambi il 42% dei consensi, con il candidato libertario Gary Johnson all'8% e quello dei verdi, Jille Stein, al 4%.