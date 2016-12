Usa 2016, sondaggi: sorpasso di Trump, avanti due punti su Clinton

Donald Trump sorpassa Hillary Clinton e si trova adesso in vantaggio di due punti nella corsa alla Casa Bianca. Lo dicono gli ultimi sondaggi di Rasmussen Reports. Secondo la società, il candidato repubblicano raccoglie ora il 43% delle preferenze degli elettori americani, contro il 41% della ex first lady. E' la prima volta, dopo il video scandalo sulle frasi sessiste e il secondo duello tv, che un sondaggio indica in vantaggio il tycoon.