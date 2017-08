Uragano Harvey, Texas mobilita 3mila uomini della guardia nazionale

Il governatore del Texas, Greg Abbott, ha annunciato di aver mobilitato 3mila uomini delle guardia nazionale e statale per fronteggiare le conseguenze dell'uragano Harvey. Impiegati anche 500 mezzi e 14 velivoli. La Casa Bianca, intanto, ha resto noto che il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, andrà in Texas martedì per osservare i danni causati dall'uragano.