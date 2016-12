Ungheria, operatrice televisiva prende a calci profughi: spunta un altro video

Aveva fatto il giro del mondo il video in cui si vedeva l'operatrice tv ungherese, Petra Lazlo, ora licenziata, far inciampare un migrante in fuga con in braccio il figlio e prendere a calci il piccolo. Ora spuntano altre immagini riprese da un'altra angolazione: il bambino piange e il padre, disperato, inveisce contro la donna.