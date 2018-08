Ue replica a Di Maio-Salvini: con minacce non si va da nessuna parte

"Le minacce in Europa non portano da nessuna parte. Il modo in cui l'Europa funziona è la cooperazione e non le minacce". Lo ha detto il portavoce della Commissione europea, parlando in linea generale, e spiegando che la Commissione sta "lavorando duro per trovare una soluzione" alla questione dei migranti. Giovedì il vicepremier Di Maio aveva minacciato di non versare i 20 miliardi per il bilancio Ue se Bruxelles non fosse intervenuta sul caso Diciotti.