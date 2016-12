15 febbraio 2015 Ucraina, prove di normalità: i soldati giocano a calcio nel primo giorno di tregua Le armi tacciono e i militari trovano il modo di passare il tempo tra pallone e libri Tweet google 0 Invia ad un amico

15:15 - La tregua è scattata da poche ore e per le strade della regione ucraina di Donetsk i soldati vivono momenti di normalità. E' così possibile imbattersi in militari che giocano a pallone o che leggono un libro mentre i carri armati sono parcheggiati ai lati delle vie. Mentre i residenti ne approfittano per fare scorte di acqua o per iniziare la ricostruzione. Con nel cuore la speranza che le armi continuino a tacere a lungo.