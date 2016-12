Turchia, tre morti in scontri

00:18 - Tre persone sono state uccise in scontri tra ribelli curdi e un gruppo islamista curdo rivale nel sud-est della Turchia, vicino alla frontiera siriana. Due persone sono morte sul campo, mentre la terza è deceduta in ospedale per le ferite riportate negli scontri a Sanliurfa (sud-est del Paese). Le tensioni si sono aggravate a Cizre dopo che un gruppo di musulmani sunniti ha attaccato un accampamento di tende dei ribelli del Pkk.