Turchia, razzi contro aeroporto della città di Diyarbakir: no feriti

Quattro razzi sono stati sparati sabato sera contro l'aeroporto della città turca di Diyarbakir, nel sudest a maggioranza curda. Lo riferiscono i media turchi. I razzi sono finiti su terreno incolto di fronte a un posto di polizia davanti alla sala vip. Passeggeri e personale sono fuggiti all'interno del terminal. Non ci sono stati feriti nè danni e i voli non hanno subito variazioni. Il lancio dei razzi non è stato rivendicato.