Turchia, oltre 1.600 arresti per terrorismo in una settimana

Continuano le operazioni antiterrorismo in Turchia, dove nell'ultima settimana sono state fermate 1.604 persone. Lo rende noto il ministero dell'Interno. La maggior parte dei sospetti è finita in manette in 268 operazioni contro il Pkk curdo. Fermati poi 501 supposti affiliati alla presunta rete golpista di Fethullah Gulen. In manette anche 21 sospetti jihadisti dell'Isis e 15 militanti di gruppi di estrema sinistra.