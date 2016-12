Turchia laica in piazza: "No a golpe, no a deriva autoritaria"

La Turchia laica è scesa in piazza contro il golpe. L'opposizione ha radunato infatti decine di migliaia di persone a piazza Taksim, nel cuore di Istanbul, in una manifestazione "per la Repubblica e la democrazia", spiega dal palco il leader del partito socialdemocratico Chp, Kemal Kilicdaroglu. I dimostranti si sono espressi sia contro il fallito golpe, sia contro quella che considerano una preoccupante deriva autoritaria del governo.