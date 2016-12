Turchia, Erdogan sfida l'Europa su migranti e pena di morte

"Ascoltatemi bene: se si va oltre, queste frontiere si apriranno, mettetevelo in testa", ha detto il presidente turco. A marzo Ankara e Bruxelles hanno firmato un accordo in cui la Turchia si impegna a tenere sul suo territorio i migranti diretti in Europa e in cambio di sei miliardi di aiuti per l'assistenza, ma le autorità turche chiedono che venga sbloccato anche il capitolo della facilitazione dei visti.