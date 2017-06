Turchia: cinque morti folgorati in un acquapark, tre sono bimbi

Cinque persone, tra cui tre bambini, sono morte folgorate in un parco acquatico ad Akyazi, nel nordovest della Turchia. Secondo le prime ricostruzioni, i tre bambini sono stati raggiunti da una scossa elettrica mentre si trovavano in una piscina. Il manager del parco e suo figlio si sono tuffati in acqua nel tentativo di salvarli. Tutti e cinque sono poi stati trasportati in ospedale ma non ce l'hanno fatta.