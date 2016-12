Tunisia, premier Essid perde il voto di fiducia in Parlamento

Il governo tunisino, guidato dal premier Habib Essid, ha perso il voto di fiducia in Parlamento. Il risultato era atteso, dopo che molti deputati della coalizione di governo avevano confermato che non avrebbero rinnovato la fiducia a Essid, 67 anni. I negoziati per la nomina del nuovo premier dovrebbero iniziare lunedì.