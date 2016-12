28 novembre 2014 Tugce, l'ultimo commosso saluto della Germania alla studentessa coraggio E' stata accertata la morte cerebrale della giovane entrata in coma da 15 giorni in seguito a un'aggressione subita per aver difeso due ragazzine Tweet google 0 Invia ad un amico

10:58 - Ormai esempio di coraggio civile, la Germania ha atteso commossa che i genitori "staccassero la spina" a Tugce, la studentessa 23enne in coma da 15 giorni in seguito a un'aggressione subita dopo aver difeso due ragazzine dalle molestie di un gruppo nei bagni di un Mc Donald's. La ragazza si è intromessa, riuscendo a salvare le due vittime ma, uscita al parcheggio, uno dei molestatori le ha sferrato un pugno in pieno volto, risultato fatale.

Lasciata andare il giorno del suo compleanno - Alla giovanissima Tugce è stata riconosciuta la morte cerebrale e il padre ha deciso di "staccare la spina" proprio nel giorno del suo compleanno. Nonostante il gesto eroico dell'eroina, però, le ragazzine salvate hanno fatto perdere ogni loro traccia. Il padre della giovane si è rivolto a loro in un appello scritto: "Mia figlia vi ha salvato, ha fatto tutto ciò perché non vi accadesse nulla. Forse si è addirittura sacrificata per voi. Per questo, vi prego, andate dalla polizia e rilasciate la vostra testimonianza! Tugce non tornerà più ma voi glielo dovete: testimoniate!".



In Germania sono migliaia le persone che hanno tributato l'ultimo saluto all'"angelo del Mc Donald's" sui social e anche nello stesso ospedale in cui la ragazza era ricoverata a Offenbach. Su espressa volontà della giovane, i suoi organi verranno donati.