Trump: "Salviamo gli Usa dal terrorismo" Obamacare? "Un disastro"

Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 1 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 2 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 3 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 4 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 5 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 6 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 7 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 8 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 9 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 10 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 11 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 12 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 13 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 14 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 15 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 16 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 17 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 18 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 19 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 20 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 21 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 22 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 23 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 24 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 25 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 26 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 27 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 28 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 29 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 30 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 31 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 32 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 33 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 34 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 35 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 36 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 37 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 38 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 39 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 40 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 41 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 42 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 43 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 44 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 45 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 46 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 47 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 48 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 49 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 50 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 51 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 52 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 53 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 54 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 55 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 56 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 57 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 58 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 59 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 60 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 61 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 62 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 63 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 64 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 65 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 66 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 67 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 68 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 69 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 70 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 71 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 72 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 73 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 74 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 75 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 76 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 77 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 78 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 79 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 80 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 81 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 82 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 83 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 84 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 85 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 86 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 87 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 88 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 89 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 90 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 91 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 92 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 93 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 94 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 95 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 96 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 97 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 98 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 99 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 100 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 101 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 102 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 103 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano 104 di 104 Ansa Ansa Donald Trump, "esordio presidenziale" al Congresso americano leggi dopo slideshow ingrandisci

Un discorso rivolto alla nazione intera - I toni del presidente americano appaiono da subito meno animosi del solito. Anche se l'imminente inizio della costruzione del muro col Messico viene ribadita con forza. Il suo discorso è però forse il primo davvero rivolto alla nazione intera, e non solo ai suoi fedelissimi sostenitori. "Da ora in poi l'America sarà guidata dalle nostre aspirazioni, non oppressa dalle nostre paure", sottolinea il presidente americano, che strappa numerose standing ovation da parte repubblicana.



La lotta al terrorismo - "Non è compassionevole, ma è imprudente consentire l'ingresso" negli Stati Uniti di cittadini da paesi che non hanno "controlli appropriati. Coloro che entrano dovrebbero sostenere questo paese e i suoi valori. Non possiamo consentire al nostro paese di diventare un santuario per gli estremisti". Queste le parole del presidente Trump sulla lotta al terrorismo. E continua: "Abbiamo l'obbligo di proteggere e difendere i cittadini americani. Stiamo assumendo misure forti per proteggere il paese dal terrorismo islamico radicale". "Come promesso ho dato disposizioni al dipartimento della difesa di mettere a punto un piano per demolire e distruggere l'Isis, una rete di selvaggi senza legge che hanno massacrato musulmani e cristiani, uomini, donne e bambini di tutte le fedi e i credi”. Trump ha sottolineato anche che la sua amministrazione "lavorerà con i nostri alleati, compresi i nostri amici del mondo musulmano, per eliminare questo vile nemico del nostro pianeta".



Abrograre e sostituire l'Obamacare - Donald Trump lancia un appello a democratici e repubblicani in Congresso per lavorare insieme su una nuova riforma sanitaria: "Per salvare gli americani", ha detto, "da questo disastro dell'Obamacare che sta implodendo". Della riforma approvata nel 2010 e tanto caldeggiata da Obama, il presidente Usa intende salvare una parte molto importante: quella che garantisce a persone già malate di non vedersi rifiutare una polizza dai gruppi assicurativi. Dicendo che "l'azione non è una scelta, ma un necessità", Trump è tornato a promettere di abbassare i costi, anche dei medicinali, e di fornire una sanità migliore.



Mille miliardi per rifare strade e ponti - Come già promesso nel suo discorso dopo la vittoria presidenziale, Trump ha ripetuto per l'ennesima volta che le infrastrutture in Usa si stanno "disintegrando" e che lui intende costruire "nuove strade, ponti, tunnel, aeroporti, ferrovie" in tutta la nazione. Così Donald Trump chiede al Congresso americano di approvare norme che "producano 1.000 miliardi di dollari di investimenti, finanziati con capitale pubblico e privato, creando milioni di nuovi posti di lavoro".



Meritocrazia e muro contro gli immigrati - In tema di immigrazione il suo intento è attuare leggi che "aumenteranno i salari, aiuteranno i disoccupati, permetteranno di risparmiare miliardi di dollari e renderanno più sicure le nostre comunità". Come? Con un sistema meritocratico e non basato, come l'attuale, su "bassa manovalanza". E siccome Trump vuole sostituire il caos proteggendo i confini Usa, "presto inizieremo la costruzione di un muro lungo il confine meridionale", quello con il Messico."La costruzione verrà avviata prima del previsto e, una volta finito", il muro "sarà un'arma contro la droga e il crimine”.



Pronto un taglio alle tasse - In tema di tasse, Trump ha ribadito che "le aziende Usa sono tassate con una delle più alte aliquote al mondo". Per questo il suo team di esperti economici sta sviluppando una "riforma storica del fisco che ridurrà le aliquote per le nostre aziende in modo tale che possano competere e crescere ovunque". Il presidente ha promesso di nuovo un "taglio notevole" e una pressione fiscale decisamente più bassa per la classe media. In tema di dazi il presidente ha solo ripetuto che "quando spediamo i nostri prodotti fuori dall'America, molti Paesi ci fanno pagare tasse e tariffe molto alte. Quando le aziende straniere spediscono i loro prodotti in America, non gli facciamo pagare quasi nulla". Trump ha detto di "credere fortemente nel libero commercio ma deve essere equo".



Sostegno alla Nato, più fondi per la difesa - Trump ha cambiato i toni anche sulla Nato. Riallineandosi ai suoi segretari di Stato e della Difesa, il presidente ha spiegato che gli Usa "sostengono fortemente la Nato". Ha però sottolineato che "i nostri partner devono rispettare i loro obblighi finanziari". Il riferimento è a quello, non vincolante, di spendere il 2% del Pil in difesa. Lui si aspetta dai partner, siano essi nella Nato, in Medio Oriente o nel Pacifico, "un ruolo diretto e significativo in operazioni sia militari sia strategiche" e una "giusta condivisione dei costi". Intanto, per tenere l'America al sicuro ribadisce la sua volontà di incrementare cospicuamente le risorse per la difesa: "Dobbiamo fornire agli uomini e alle donne dell'esercito americano gli strumenti di cui hanno bisogno per prevenire la guerra e, se devono farlo, per lottare e vincere".