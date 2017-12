Trump dà sostegno a candidato senatore Alabama accusato di molestie

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump torna a manifestare il suo sostegno per il candidato senatore dell'Alabama, Roy Moore, accusato di aver molestato minorenni in passato. "Ho appoggiato Luther Strange nelle primarie in Alabama. E' schizzato nei sondaggi ma non è stato sufficiente. Non posso lasciare che Schumer/Pelosi (democratici, ndr) vincano questa corsa", ha spiegato su Twitter il presidente Trump.