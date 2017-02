Trump: Cnn, Nyt e altri media esclusi da un briefing alla Casa Bianca

Il presidente dell'associazione dei corrispondenti della Casa Bianca, Jeff Mason, ha rilasciato una dichiarazione in cui annuncia una "dura protesta" per l'esclusione di alcune testate. Una mossa definita "inusuale e senza precedenti" nella storia delle relazioni tra la Casa Bianca e la stampa.



Tra i media che non hanno avuto accesso ci sono anche The Hill, BuzzFeed, the Daily Mail, BBC, the Los Angeles Times and the New York Daily News. Per protesta AP e il magazine Time non hanno partecipato all'incontro.



Alcuni dei media esclusi sono stati ripetutamente attaccati dal presidente americano Donald Trump: li ha definiti disonesti e capaci solo di diffondere notizie false. Spicer invece ha voluto all'interno del suo ufficio un numero di media di destra, tra cui Breitbart, The Washington Times e One America News Network. Alla discussione sono stati fatti entrare anche i network ABC, CBS, NBC, Fox, Reuters and Bloomberg.