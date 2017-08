Trump blocca gli aiuti all'Egitto, pochi progressi nei diritti umani

Gli Usa hanno bloccato 96 milioni di dollari di aiuti indirizzati all'Egitto e congelato altri 195 milioni di dollari di fondi militari per la carenza di progressi nei diritti umani e per le buone relazioni de Il Cairo con la Corea del Nord. Lo riferisce il New York Times, sottolineando che la mossa ha sorpreso gli analisti dopo l'accoglienza calorosa riservata al presidente Abdel Fattah Al Sisi nella sua ultima visita alla Casa Bianca.