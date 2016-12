Trovato morto in Russia il clown Popov, eroe del circo sovietico: è giallo

E' shock in Russia per la morte del clown Oleg Popov, 86 anni, eroe del circo sovietico. Nella serata del 2 novembre il noto pagliaccio è stato trovato seduto su una sedia, in una posizione "innaturale", in una camera d'albergo di Rostov. Secondo una fonte, Popov sarebbe morto per cause naturali: in seguito a un malore, il suo cuore si sarebbe fermato. Ma questa versione non convince: il Comitato di indagine ha infatti aperto un'inchiesta.