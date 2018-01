Troppi estremisti, Facebook e Google di nuovo davanti a Senato Usa

Facebook e Google testimonieranno davanti al Senato americano, per spiegare in che modo stanno cercando di fermare la diffusione di estremismi e del terrorismo sulle loro piattaforme. Nonostante le promesse e gli sforzi degli ultimi anni, sembra infatti che i colossi non riescano a eliminare questi pensieri radicali dai loro siti. Nell'ultima settimana decine di account sono stati usati su Facebook e su Google per arruolare terroristi islamici.