Treno Usa, identificata la vittima: è una mamma di 34 anni

E' stata identificata la donna rimasta uccisa nell'incidente ferroviario ad Hoboken, in New Jersey: è la 34enne Fabiola Bittar de Kroon, mamma di un bimbo che si trovava all'asilo. Il marito invece era fuori città per lavoro. La donna si trovava sulla banchina del binario, quando il treno l'ha travolta. Intanto il bilancio dei feriti è salito a 114: alcuni restano in gravi condizioni.