Terza notte di proteste a Charlotte, il sindaco impone il coprifuoco

Terza notte di proteste a Charlotte, in North Carolina, per l'uccisione di un afroamericano da parte della polizia. E il sindaco della città, Jennifer Roberts, ha indetto il coprifuoco a partire dalla mezzanotte fino alle sei "per alcuni giorni", fino a quando le autorità non stabiliranno che non è più necessario. "E' stato ritenuto che sia il modo migliore per mantenere la calma", ha spiegato, sottolineando anche che "il video dell'episodio è ambiguo".