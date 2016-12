Terrorismo, tre islamisti arrestati a Berlino: pianificavano attentati

Tre islamisti sono stati arrestati martedì con l'accusa di aver pianificato attentati in Germania . Secondo quanto riportato dalla "Bild" il primo attacco avrebbe dovuto colpire Berlino . Uno dei tre sospetti avrebbe fra l'altro svolto attività di reclutamento per l 'Isis .

Le forze speciali della polizia federale del Bundeskriminalamt hanno svolto perquisizioni in diversi appartamenti di Berlino e in particolare nel quartiere Neukoelln. I tre sono accusati di aver fondato un gruppo terroristico e di aver iniziato a organizzare "pesanti azioni violente contro lo Stato" dall'autunno. Già il 13 ottobre l'ufficio federale di polizia criminale aveva svolto una perquisizione preventiva senza però trovare prove.



La Procura generale indaga inoltre su altri tre giovani, rispettivamente di 17, 25 e 35 anni, anche loro sospettati di preparare atti terroristici. I due più grandi avrebbero aiutato il minorenne, che oggi probabilmente si trova in Turchia, a partire per la Siria, per militare fra le fila di Isis. Anche in questo caso sono state eseguite diverse perquisizioni, ma nessuno dei tre giovani è stato arrestato.