Terremoto in Indonesia, scossa magnitudo 6.5 al largo di Sumatra

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrata alle 6.56 ora locale (00.56 in Italia) davanti alla costa ovest dell'isola indonesiana di Sumatra. L'ipocentro è stato registrato a circa 88 km di profondità ed epicentro 91 km a ovest della città di Sungai Penuh. Stando a quanto emerso, non sono stati segnalati danni a cose o persone. Non diramata l'allerta tsunami.