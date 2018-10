Terremoto, due forti scosse in Papua Nuova Guinea

Due forti scosse di terremoto, rispettivamente di magnitudo 7 e 6.5 sono state registrate in Papua Nuova Guinea, una alle 22.48 (le 7.48 ora locale) e l'altra a mezzanotte (le 9 locali). I due sismi, inframmezzati da scosse di minore entità, sono stati segnalati dall'Usgs e anche dall'Ingv. Al momento non ci sono notizie di danni alle cose o alle persone, e non è stato emesso alcun allerta tsunami.