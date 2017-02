Tensione Usa-Ue, Tajani "boccia" Malloch ambasciatore a Bruxelles

"Siamo disponibili ad ascoltare consigli e critiche, ma non siamo sottomessi a nessuno, non prendiamo ordini da nessuno , non siamo disposti ad accettare insulti da persone che probabilmente non conoscono l'Unione Europea e che il parlamento europeo ha dichiarato non gradite". E' il duro commento dell presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani circa una possibile candidatura di Ted Malloch come nuovo ambasciatore americano a Bruxelles .

Tajani: "Aspettiamo per capire quali siano reali intenzioni di Trump su Europa" - Tuttavia Tajani ha sottolineato come "gli Usa rimangono il maggiore interlocutore dell'Europa a livello mondiale, e siamo amici degli Usa" al di là dei presidenti e, intervenendo in un forum all'Ansa, ha spiegato di voler aspettare le prime mosse sull'Europa della nuova amministrazione Trump per formulare un giudizio.



Tajani: "Evitare che Trump per accordi commerciali parli con i singoli Paesi della Ue" - Stessa posizione anche per quanto riguarda i possibili accordi economici con gli Usa: "Sono soddisfatto perché abbiamo sottoscritto un accordo con il Canada" e grazie all'Europarlamento quell'accordo è stato migliorato, ha spiegato Tajani, precisando che, per quanto riguarda gli Usa, "vediamo quale sarà effettivamente la posizione vera di Trump sul fronte commerciale". E' emersa una posizione protezionista, ma "dobbiamo impedire che i nostri interlocutori parlino con ognuno dei 27, il che significa indebolire" l'Ue nel suo complesso.



Tajani: "Nato indispensabile, rafforzare difesa comune Ue" - Parlando poi della Nato, altro tema motivo di critica da parte dell'amministrazione americana, Tajani ha spiegato che è uno "strumento indispensabile per garantire la sicurezza complessiva dell'Europa e dell'Occidente ma altrettanto importante è che l'Ue compia un passo in avanti sul fronte della difesa comune".



"C'è bisogno di una politica di difesa comune per arrivare poi a un esercito comune per i grandi interventi come le missioni di pace". In questo modo, ha osservato Tajani "si potrebbe ridurre la spesa pubblica nel settore della difesa avendo la stessa efficacia di oggi". Di fronte "all'attacco del terrorismo e ai fenomeni migratori dobbiamo essere in grado di "rafforzare la difesa delle frontiere" comune, ha aggiunto esprimendo la convinzione che oggi si possano "fare importanti passi in avanti".