Svizzero mette "like" su Facebook: condannato per diffamazione

Attenzione a dispensare "mi piace" a commenti e post su Facebook: un 45enne di Zurigo, in Svizzera, è stato condannato per diffamazione. La sua unica colpa è stata mettere like a frasi che accusavano di essere "razzista", "fascista" e "antisemita" il presidente di un'associazione animalista elvetica. E' il primo caso al mondo in cui mettere il pollice all'insù sul social network può costare 4mila franchi di risarcimento. Per il giudice, infatti, "cliccando sul tasto 'mi piace', l'imputato ha chiaramente approvato il contenuto e lo ha reso suo, contribuendo a diffonderlo".