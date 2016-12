Svizzera, incendio in uno chalet: muore il figlio di Gianni Onorato

Il ragazzo scampato all'incendio, che si trovava nella stesso appartamento della vittima, è stato trasportato all'ospedale di Chablais in stato di forte shock. I vicini, ha reso noto la polizia, avevano sistemato dei materassi per terra per consentire al giovane di attutire l'impatto della caduta.



Il rogo si sarebbe sviluppato attorno alle 5 del mattino. La palazzina era composta da quattro piani e una ventina di appartamenti, non tutti occupati, nel quartiere di Rochesgrises.



La polizia cantonale ha raccolto la testimonianza di una residente. "Ho sentito un'esplosione e mi sono svegliata - ha raccontato la donna - ma ho subito pensato a una carica di dinamite di quelle che si usano per arginare le valanghe. Qui a Villars, in inverno, succede spesso".



Il cordoglio di Msc - "Una terribile tragedia ha colpito la famiglia del nostro Amministratore Delegato Gianni Onorato. Il rispetto e la tutela della privacy dei suoi cari è il primo segno di vicinanza che vogliamo offrirgli in un momento di così grande dolore e sofferenza. Tutta Msc Crociere, a partire dall'intera famiglia Aponte si stringe intorno a lui e la sua famiglia con affetto, preghiere e pensieri". E' il messaggio di cordoglio di Pierfrancesco Vago, presidente esecutivo Msc Cruises, nel confermare indirettamente la morte del figlio di Onorato.