2 settembre 2016 10:48 Studente Usa creduto morto dal 2004: rapito in Cina per insegnare inglese a Kim Jong Un Il capo dellʼAssociazione delle Famiglie delle Vittime Rapite dalla Corea del Nord, Choi Sung-Yong, ha riferito che oggi lʼuomo vivrebbe nella capitale Pyongyang con moglie e figli

Dodici anni fa era scomparso in Cina durante un'escursione nella provincia dello Yunnan e da allora tutti l'avevano creduto morto. In questi giorni si torna a parlare di lui: sarebbe stato rapito per diventare l'insegnante di inglese dell'attuale dittatore nordcoreano Kim Jong-un.

Una storia bizzarra quella di David Sneddon, americano che prima di sparire nel nulla - nel 2004 - aveva 24 anni e studiava alla Brigham Young University. Il ragazzo era stato visto l'ultima volta il 14 agosto in un ristorante nella contea di Zhongdian-ShangriLa, ma ad annunciarne la scomparsa qualche giorno dopo era stato il fratello, che il 26 agosto lo attendeva all'aeroporto di Seul. Di David, però, nessuna traccia. La polizia cinese aveva parlato di un "incidente" dopo un'escursione sul Tiger Leaping Gorge, un canyon sul fiume Jinsha di Yunnan molto popolare tra i turisti. Una versione alla quale la famiglia del ragazzo non ha mai creduto. Il sospetto, infatti, si è sempre basato sul fatto che il corpo di Sneddon non è mai stato trovato.