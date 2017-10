3 ottobre 2017 12:42 Strage di Las Vegas, quello che sappiamo su Stephen Paddock Il killer aveva 64 anni, faceva il contabile e secondo la famiglia era milionario

Ex contabile, in pensione, amava vivere per mesi in albergo e non aveva problemi economici: il ritratto di Stephen Paddock, fatto dai suoi familiari, non fa altro che rendere ancora più misterioso il motivo per il quale ha compiuto la più grave strage di persone negli Stati Uniti seconda solo a quella dell'11 settembre 2001. Paddock, 64 anni, giocava spesso ai casinò tanto che qualcuno ha ipotizzato che possa aver perso tutto al tavolo verde.

Il fratello di Stephen, Eric Paddock, nega tutto: "Potrebbe perdere un milione di dollari al tavolo da gioco e avere ancora soldi per fare una vita agiata". I soldi per il killer di Las Vegas non sembrano essere un problema. Ha fatto il contabile e lavorato per la Lockheed Martin oltre a gestire proprietà immobiliari. E proprio con le case ha realizzato molti utili. Tanto che aveva diverse proprietà sparse in diversi Stati dell'America del Nord.

Il padre un rapinatore di banche - Il padre di Stephen è l'unico in famiglia che ha avuto, suo malgrado, contatti con le autorità americane: Benjamin Hoskins Paddock era un "rapinatore seriale" di banche, che è stato per anni nella lista dei più ricercati dall'Fbi dopo essere fuggito da un carcere federale del Texas dove stava scontando una condanna di venti anni. L'uomo era stato diagnosticato come uno "psicopatico" con "tendenze suicide". Ma col padre Stephen ha avuto poco a che fare.



Per i vicini era un uomo riservato - Alcuni vicini della sua casa di Reno (Nevada), dove viveva prima di trasferirsi a Mesquite, lo ricordano come un uomo riservato, silenzioso. Un uomo che sembrava pacifico, che viveva in una comunità di pensionati a Mesquite, dove aveva acquistato nel 2013 una casa per 369.000 dollari.



Divorziato e senza figli - Sposato in giovane età, Stephen Paddock ha divorziato 27 anni fa. La polizia ha parlato con l'ex moglie. La donna che in un primo momento era ricercata per la sparatoria, Marilou Danley, compagna dell'assassino, non ha invece ricoperto alcun ruolo nella strage e si trova attualmente all'estero.