Srebrenica, sassi contro il premier serbo Vucic: "La mano rimane tesa"

Il premier serbo Alaksandar Vucic ha lasciato la cerimonia per Srebrenica dopo essere stato colpito da una pietra lanciata dalla folla inferocita che lo contestava. Leggermente ferito , Vucic ha abbandonato le celebrazioni organizzate in occasione dei vent'anni dal genocidio di 8mila bosniaci musulmani per tornare a Belgrado. "La mano della riconciliazione rimane tesa", dichiara poche ore dopo l'aggressione.

"Era orribile, hanno lanciato sassi, scarpe, qualunque cosa avessero sotto mano - racconta un membro della delegazione serba - "La folla gridava cetnici, tornate a casa. Il primo ministro è stato colpito da una pietra in faccia, è stato ferito, ma non era spaventato. Gridavano Allah è grande".



Secondo Blic online, all'ingresso del cimitero dove era in programma la tumulazione di alcune delle vittime del genocidio, la folla inferocita è riuscita ad abbattere le barriere di protezione, dirigendosi verso Vucic e i suoi collaboratori, gettando pietre, bottigliette d'acqua e scarpe.



Portavoce Vucic: "Rotti gli occhiali" - "La pietra lanciata dalla folla ha avuto l'effetto di rompergli gli occhiali". Lo ha rivelato la portavoce di Vucic dopo che il primo ministro serbo ha lasciato le commemorazioni per rientrare a Belgrado.



Vucic rilancia: "Riconciliazione" - "La mano della riconciliazione rimane tesa". Lo ha detto poche ore dopo l'aggressione il premier Vuvic. Il primo ministro serbo ha anche esortato i suoi concittadini a continuare a trattare i vicini Bosniaci come amici. Visibilmente sotto shock, Vucic ha detto che si è trattato di un attacco organizzato e ben preparato e che dietro non ci sono le famiglie delle vittime innocenti di Srebrenica.