Allerta terrorismo a Parigi, niente albero di Natale a Notre Dame

Il grande albero di Natale è "troppo pericoloso" e per la prima volta da quindici anni, la cattedrale non avrà il simbolo che da sempre ha attirato folle di turisti. In alternativa, qualche piccolo arbusto sarà sistemato dietro alle griglie della cattedrale, e all'interno ci sarà un presepe polacco.



Ma l'allerta a Parigi è ai massimi livelli e per questo le messe del 25 e del 31 dicembre saranno sorvegliate da un ingente dispositivo di sicurezza. Gli esperti antiterrorismo vogliono fermare anche le feste per Capodanno sugli Champs-Elysées: "Vanno annullate". Un parere che sembra convincere il comune. Secondo Le Parisien, il sindaco Anne Hidalgo sta già pensando a un veglione "più modesto".