Usa 2016, sondaggio: testa a testa tra Hillary Clinton e Donald Trump

Clinton in un limbo: Fbi controllerà email per settimane - L'Fbi ha ottenuto il mandato per leggere le email private di Huma Abedin, l'assistente più fidata della Clinton, contenute nel computer di Anthony Weiner, il marito da cui si è recentemente separata. L'Fbi, quindi, dovrà controllare circa 650.000 email, tra cui potrebbero esserci informazioni top secret che l'ex segretario di Stato potrebbe aver condiviso con Abedin usando il suo server di posta elettronica privato.



Il Financial Times si schiera con Hillary - Il Financial Times si schiera con Hillary Clinton. "Nonostante le sue colpe, lei è assolutamente qualificata per essere la prima donna eletta alla Casa Bianca", afferma il quotidiano finanziario della City londinese. "Hillary Clinton è stata first lady, senatore di New York e segretario di Stato. Donald Trump usa la denigrazione e non la diplomazia", mette in evidenza il giornale, precisando che pur avendo molto da dimostrare Hillary "offre la migliore speranza per la leadership americana".