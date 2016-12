Election day, seggi aperti e americani al voto 1 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 2 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 3 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 4 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 5 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 6 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 7 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 8 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 9 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 10 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 11 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 12 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 13 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 14 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 15 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 16 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 17 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 18 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 19 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 20 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 21 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 22 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 23 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 24 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 25 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 26 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 27 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 28 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 29 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 30 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 31 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 32 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 33 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 34 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 35 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 36 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 37 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 38 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 39 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 40 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 41 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 42 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 43 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 44 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 45 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 46 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 47 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 48 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 49 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 50 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 51 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 52 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 53 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 54 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 55 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 56 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 57 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 58 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 59 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 60 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 61 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto 62 di 62 Ansa Ansa Election day, seggi aperti e americani al voto leggi dopo slideshow ingrandisci

La giornata elettorale si apre con un vantaggio di 3,2 punti percentuali di Hillary Clinton su Donald Trump secondo la media di sondaggi stilata dal sito Real Clear Politics. Il calcolo dà Clinton a 45,4% e Trump a 42,2%, mentre il candidato del Partito libertario, l'ex governatore del New Mexico, Gary Johnson, è dato al 4,8% e quello del Partito verde Jill Stein, all'1,8%.



In un Paese di 9,8 milioni di chilometri quadrati che ha sei fusi orari, l'apertura e la chiusura dei seggi è progressiva. Si comincia dal Vermont e ci si sposta verso ovest, arrivando fino al territorio più lontano, le Hawaii. Dopo il Vermont, alle 6 (le 12 in Italia) hanno aperto i seggi in Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine, New Jersey, New York e Virginia. Alle 6.30 (le 12.30 in Italia), iniziano a votare il North Carolina, l'Ohio e il West Virginia. Quindi mezz'ora più tardi tocca a Florida, Delaware e Georgia, New Hampshire, Maryland, Massachusetts, Pennsylvania, Rhode Island e South Carolina, così come il Distretto di Columbia.



Negli Stati con ora centrale, Illinois e Luisiana, aprono i seggi alle 6 ora locale (le 13 in Italia). Un'ora dopo tocca a Iowa, Kansas, Alabama, Michigan, Minesota, Misisipi, Oklahoma, Tennessee, South Dakota, Texas e Wisconsin. I cittadini dell'Arkansas iniziano a votare alle 14.30 in Italia, mezz'ora dopo quelli del Nebraska. Tra gli Stati del fuso del Montana, l'Arizona apre i seggi alle 6 ora locale (le 14 in Italia), mentre Colorado, Montana, New Mexico, Utah e Wyoming alle 7 ora locale (le 15 in Italia), e l'Idaho a partire dalle 8 (le 16 in Italia). California, Nevada, Oregon e Washington aprono le urne alle 7 (le 16 in Italia), mentre gli ultimi ad aprire i seggi sono Alaska e Hawaii (alle 18 e 19 in Italia, rispettivamente).



Nel corso della giornata Trump dovrebbe votare a New York, Clinton a Chappaqua, nello Stato di New York. I candidati alla vice presidenza, il repubblicano Mike Pence e il democratico Tim Kaine, voteranno rispettivamente negli Stati di Indiana e Virginia per poi raggiungere i leader a New York. Il presidente Barack Obama ha già votato il 7 ottobre a Chicago (Illinois) e ha fatto ovviamente sapere di aver scelto Clinton.