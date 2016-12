Hillary Clinton, la candidata donna che ama i pantaloni

Come mostra l'infografica, il capo preferito da Hillary è in assoluto il pantalone: 38 volte su 39 la candidata democratica ha indossato questo indumento tipicamente maschile. Il 26 settembre, il giorno del dibattito presidenziale, la domanda “Why does Hillary always wear pants?” era tra le top 5 trending question chieste a Google sulla candidata.



A proposito di colori, invece, la ex First Lady ha scelto il blu per il 20% dei suoi outfit. Questo colore (oltre a essere quello dei democratici) comunica desiderio di impegnarsi e capacità di gestire le sue emozioni.



L'oufit che ha fatto più discutere in assoluto è stato il cappotto di Armani che l'ex Segretario di Stato ha indossato ad aprile: il costo di quasi 12.500 dollari è stato giudicato eccessivo ed offensivo da tanti americani che devono fare i conti con la crisi economica.



Lo stile rassicurante e curato della candidata non sarebbe stato affidato al caso: secondo alcuni rumors, dietro il look di Hillary ci sarebbe il tocco della celebre direttrice di Vogue America, Anne Wintour.