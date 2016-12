Usa 2016, per i media Clinton "vince ma non convince"

Presidenziali Usa, tutti d'accordo: chi si aspettava che Hillary Clinton desse il colpo di grazia a Donald Trump , in difficoltà dopo la pubblicazione del video con commenti volgari sulle donne, è andato deluso. La democratica ha vinto il secondo dibattito tv con lo sfidante repubblicano, ma Trump non è caduto e ora ha il tempo per rifiatare. "Doveva attaccarlo di più sul sessismo" è il commento più diffuso fra i commentatori.

Washington Post. "Hillary Clinton ha vinto perché non ha fatto errori che potessero rimettere in gioco Trump, nonostante le risposte confuse sulle email da segretario di Stato, l'attacco senza precedenti su di lei e sul marito e una difesa ridicola per gli imbarazzanti discorsi ai rappresentanti di Wall Street. Trump ha perso nonostante abbia attaccato in modo più solido ed energico rispetto al dibattito precendente. Trump però ha vinto tra la base repubblicana, che voleva un candidato in grado di tener testa alla Clinton senza il timore di rappresaglie. Ma non è abbastanza per consentirgli di vincere un'elezione".



Politico.com: "Non è cambiato nulla. Nei fatti Clinton ha sbagliato, perché non ha colto l'opportunità di dare il colpo di grazia con una buona performance, attaccando Trump sui suoi scivoloni. Gli ultimi giorni hanno rivelato la mancanza di carattere di Trump, ma il dibattito ha ricordato a tutti che Clinton è una pessima candidata".