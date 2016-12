Attacchi Bruxelles, identificati i due kamikaze: sono i fratelli el Bakraoui

Secondo la procura i due fratelli kamikaze sarebbero i due ricercati fuggiti nel blitz delle squadre anti-terrorismo belga e francese di pochi giorni fa a Forest, sobborgo di Bruxelles. Khalid e Ibrahim el Bakraoui erano già stati segnalati alle forze dell'ordine ma per crimini non legati al terrorismo. Najim Laachraoui, che sarebbe invece l'artificiere delle bombe di Parigi, non è l'uomo arrestato ad Anderlecht.



Gli agenti hanno scoperto martedì il covo Isis nella zona di Schaerbeek grazie al tassista che ha accompagnato i tre presunti terroristi all'aeroporto di Zaventem. All'interno della struttura erano stati trovati una bomba con dei chiodi, prodotti chimici e una bandiera dello Stato islamico. Lo rende noto il quotidiano belga Le Soir. Il tassista era rimasto sorpreso che gli uomini non gli avevano permesso di toccare le valigie.